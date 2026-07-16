amadei accetta le dimissioni di tosi e vacondio il potere operativo torna al presidente salerno

Romano Amadei ha accettato le dimissioni di Doriano Tosi e Ivano Vacondio, che escono dalla guida della Reggiana. Il potere operativo torna a Carmelo Salerno, che riprende il controllo della società. La decisione è stata comunicata ieri e segna un cambio di gestione all’interno del club. Tosi e Vacondio non ricopriranno più ruoli ufficiali, mentre Salerno riprende le funzioni di vertice.

Si torna al passato. Doriano Tosi e Ivano Vacondio ufficialmente fuori dalla Reggiana (dimissioni accettate ieri da Romano Amadei ) e poteri nuovamente a Carmelo Salerno. Il patron ieri ha scritto: "Confermo totale stima e incondizionata fiducia nelle figure e nell’operato del presidente e del vice Giuseppe Fico, che proseguiranno con me questo percorso". È il risultato del post sisma in casa Reggiana. La scossa che ha determinato l’ennesima rivoluzione nel club, è stata la telefonata al vetriolo di Alfredo Amadei a Doriano Tosi. In questo caso non ha allungato la vita, ma ha distrutto quella granata della coppia Tosi-Vacondio, che lasciano il vascello dopo soli 45 giorni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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