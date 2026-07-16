Un neurologo afferma che nuovi biomarcatori permettono diagnosi più accurate e tempestive dell'Alzheimer. Questi strumenti, sviluppati negli ultimi anni, migliorano la rilevazione precoce della malattia, facilitando interventi più efficaci. La ricerca si concentra su metodi di analisi che identificano segnali biologici specifici, contribuendo a distinguere l'Alzheimer da altre forme di demenza. La scoperta rappresenta un passo avanti nel campo della diagnosi clinica e della gestione della malattia.

“In questi anni abbiamo assistito a una vera e propria rivoluzione nel campo delle demenze e dell'Alzheimer in particolare qualcosa che ci rende meno rassegnati e decisamente più proattivi di fronte a questa condizione - Tra gli elementi chiave a oggi disposizione - abbiamo la disponibilità di nuovi biomarcatori che ci consentono di formulare una diagnosi di precisione della malattia. Questi strumenti ci permettono di diagnosticare la patologia in una fase estremamente precoce e, al tempo stesso, di valutare in modo oggettivo la risposta ai nuovi trattamenti”. Lo ha detto Vincenzo Di Lazzaro, direttore neurologia, Policlinico universitario... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Alzheimer: neurologo Di Lazzaro, nuovi biomarcatori permettono diagnosi precisa e precoce

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