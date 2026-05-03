Ricerca diagnosi precoce dell’autismo | arrivano a Salerno i biomarcatori biologici

Dopo sette anni di lavoro, è stata presentata a Salerno un'indagine internazionale sull'autismo, che combina aspetti genetici, ambientali e del microbioma in un unico modello di analisi. La ricerca si concentra sulla ricerca di biomarcatori biologici per facilitare una diagnosi precoce della condizione. La presentazione rappresenta un passo importante nel settore, offrendo nuove possibilità per l'identificazione tempestiva e più accurata dei casi.

E’ durato sette anni lo studio di ricerca sull’Autismo che integra genetica, ambiente e microbioma in un unico modello di analisi e che è stato presentato, in anteprima internazionale, a Salerno. Il progetto identifica potenziali biomarcatori biologici del disturbo dello spettro autistico (Asd) e rafforza il ruolo dell’asse intestino-cervello. Circa 250mila metadati raccolti, oltre 21mila campioni analizzati e 344 famiglie coinvolte (di cui 71 bambini con diagnosi di Autismo): questi i numeri del progetto europeo Gemma (Genome, Environment, Microbiome and Metabolome in Autism), coordinato dalla Fondazione Ebris e finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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