Negli ultimi anni, il panorama delle terapie per la malattia di Alzheimer ha subito cambiamenti importanti. Un neurologo ha sottolineato l’importanza di una diagnosi precoce, fondamentale per poter avviare terapie più mirate e efficaci. La diagnosi tempestiva permette di intervenire prima che i sintomi si aggravino, aprendo nuove possibilità di trattamento e migliorando la qualità della vita dei pazienti.

Roma, 7 mag. (Adnkronos salute) - “Negli ultimi anni stiamo assistendo a un cambiamento significativo nello scenario terapeutico della malattia di Alzheimer. Dopo decenni di trattamenti sintomatici, stanno emergendo terapie che intervengono direttamente sul meccanismo biologico della malattia, in particolare sugli aggregati di beta-amiloide. Per questo motivo è fondamentale arrivare a una diagnosi precoce e supportata da evidenze biologiche, così da poter targettizzare in modo appropriato queste terapie innovative”. Così Alessandro Tessitore, professore di Neurologia, università della Campania L. Vanvitelli, Napoli, spiega come, da un punto di vista “terapeutico, siamo indubbiamente in una fase trasformativa, caratterizzata dalla ricerca e dallo sviluppo di anticorpi in grado di targettizzare il processo biologico della malattia.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Alzheimer, neurologo Tessitore: "Serve diagnosi precoce per terapie mirate"

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