In Italia ci sono circa 1,5 milioni di persone affette da demenza, con circa 3 milioni di caregiver che le assistono. La ricerca scientifica viene considerata fondamentale per affrontare questa emergenza sanitaria. Secondo un rappresentante di Airalzh, gli investimenti in ricerca sono essenziali per trovare soluzioni efficaci a questa problematica che coinvolge milioni di cittadini.

“Per noi la ricerca scientifica e gli investimenti in essa rappresentano la chiave di volta per risolvere un problema enorme, che nel Paese coinvolge milioni di persone: basti pensare che abbiamo un milione e mezzo di persone affette da demenza e circa 3 milioni di caregiver. Nel lungo periodo, chiaramente, la ricerca sarà in grado di produrre più risultati, gli unici capaci di tenere sotto controllo un fenomeno altrimenti destinato a esplodere”. Lo ha detto Alessandro Morandotti, socio fondatore e vicepresidente Airalzh - Associazione italiana ricerca alzheimer onlus all’incontro "Alzheimer: bisogno sociale, responsabilità collettiva", ospitato dalla Santa Sede, presso il Palazzo della Cancelleria Vaticana per fare il punto sulle prospettive della presa in carico delle persone con malattia di Alzheimer. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Alzheimer: Morandotti (Airalzh), in Italia 1mln e mezzo con demenza e 3 mln di caregiver

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