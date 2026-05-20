Dieci anni di comunità amiche della demenza | a Bari il convegno nazionale della Federazione Alzheimer Italia

Venerdì 22 maggio, presso il Teatro Kursaal Santalucia a Bari, si svolge il Convegno Nazionale intitolato “Dieci anni di Dementia Friendly Community”. L’evento è organizzato dalla Federazione Alzheimer Italia e si concentra sul percorso di sviluppo delle comunità amiche della demenza nel corso di un decennio. Durante la giornata si discutono iniziative e progetti realizzati per favorire l’inclusione delle persone affette da demenza e delle loro famiglie. L’incontro vede la partecipazione di rappresentanti di diverse realtà e istituzioni.

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Venerdì 22 maggio il Teatro Kursaal Santalucia ospita il Convegno Nazionale “Dieci anni di Dementia Friendly Community. Dalla costruzione alla responsabilità collettiva”, promosso dalla Federazione Alzheimer Italia in collaborazione con Alzheimer Bari ODV. L’appuntamento celebra i dieci anni del. 🔗 Leggi su Baritoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Dementia, Schizophrenia, and the God Who Remembers Sullo stesso argomento Inaugurato a Cepagatti il nuovo ufficio Epas e Caf Italia della Federazione nazionale agricolturaÈ spesso complicato per i cittadini orientarsi nel mondo della burocrazia siano essi lavoratori, pensionati o famiglie. Federazione Alzheimer Italia, decennale progetto Dementia Friendly CommunityRoma, 20 mag. (askanews) – Oltre 70 Comunità Amiche delle Persone con Demenza nate in 36 province di 13 Regioni; 10.000 persone con demenza e caregiver coinvolti; 7.700 cittadini formati su come rappo ... askanews.it Demenza: dieci anni di Comunità amiche in ItaliaDal primo progetto ad Abbiategrasso nel 2016 alla rete nazionale coordinata da Federazione Alzheimer Italia: coinvolte oltre 70 realtà italiane, 10mila persone con demenza e caregiver e oltre 7.700 ci ... vita.it