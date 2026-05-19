In Valdichiana nasce Atelier Caffè Alzheimer un progetto per sostenere persone con demenza e i loro familiari

In Valdichiana è stato avviato AtelierCaffè Alzheimer, un progetto dedicato a offrire supporto alle persone affette da demenza e ai loro familiari. L’obiettivo è creare una rete di assistenza che sia accessibile, qualificata e capace di accompagnare i pazienti fin dalle prime fasi della malattia. Il progetto si propone di fornire un punto di riferimento concreto per chi si trova a gestire le sfide quotidiane legate a questa condizione.

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