In Valdichiana nasce Atelier Caffè Alzheimer un progetto per sostenere persone con demenza e i loro familiari
In Valdichiana è stato avviato AtelierCaffè Alzheimer, un progetto dedicato a offrire supporto alle persone affette da demenza e ai loro familiari. L’obiettivo è creare una rete di assistenza che sia accessibile, qualificata e capace di accompagnare i pazienti fin dalle prime fasi della malattia. Il progetto si propone di fornire un punto di riferimento concreto per chi si trova a gestire le sfide quotidiane legate a questa condizione.
Costruire una rete di supporto concreta, accessibile e qualificata per accompagnare persone con demenza e i loro familiari fin dalle prime fasi della malattia. Con questo obiettivo nasce in Valdichiana Aretina AtelierCaffè Alzheimer, progetto rivolto a persone con diagnosi iniziale di demenza o. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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