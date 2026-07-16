Oggi l’Alzheimer richiede un equilibrio tra farmaci innovativi e supporto spirituale. La medicina sta facendo passi avanti con trattamenti che agiscono direttamente su cellule, molecole e tessuti, un tempo inaccessibili. Tuttavia, è importante anche offrire assistenza spirituale alle persone colpite, sottolinea un rappresentante ecclesiastico. La combinazione di terapie avanzate e sostegno emotivo rappresenta una risposta completa alla malattia.

“Oggi l'Alzheimer ci impone di recuperare da un lato l'innovazione scientifica, che permette interventi diretti sulle cellule, sulle molecole e sui tessuti prima impossibili. Parliamo di farmaci straordinari, che vanno però usati con equilibrio, senza esagerazioni, perché si tratta di ambiti estremamente delicati. Dall'altro lato, accanto alla terapia medica, è necessario trovare un equilibrio con la cura intesa come accompagnamento del paziente, coinvolgendo la famiglia, la società e le istituzioni. Dobbiamo accompagnare il paziente anche dal punto di vista della comunità cristiana e spirituale. Significa pregare insieme a lui e insegnargli che la sofferenza che sta vivendo è una partecipazione alla sofferenza di Cristo”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Alzheimer: Mons. Sánchez Sorondo, ‘farmaci straordinari, ma necessario anche supporto spirituale’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Alzheimer: Mons. Sánchez Sorondo, farmaci straordinari, ma necessario anche supporto spirituale

Notizie e thread social correlati

Alzheimer, monsignor Sánchez Sorondo: "Innovazione e accompagnamento vadano di pari passo"Oggi l'Alzheimer richiede di combinare l’innovazione scientifica con un supporto adeguato.

Alzheimer, Lorenzin: “Con piano per demenze e Alzheimer nuovi farmaci e terapie non farmacologiche”Da quasi tutti i Paesi europei arriva la richiesta di adottare un piano europeo per le demenze e l’Alzheimer.

Temi più discussi: Alzheimer, monsignor Sánchez Sorondo: Innovazione e accompagnamento vadano di pari passo; Alzheimer: mons. Sorondo, sfida che riguarda medicina e il modo in cui la società si prende cura delle persone più vulnerabili; Alzheimer: Monsignor Sánchez Sorondo chiede innovazione e supporto integrato.

Alzheimer: mons. Sorondo, sfida che riguarda medicina e il modo in cui la società si prende cura delle persone più vulnerabiliL'Alzheimer è una sfida che riguarda non solo la medicina, ma anche il modo in cui la società si prende cura delle persone più vulnerabili. Interpella il senso più profondo della cura, intesa non sol ... agensir.it

Alzheimer, monsignor Sánchez Sorondo: Innovazione e accompagnamento vadano di pari passo(Adnkronos) – Oggi l’Alzheimer ci impone di recuperare da un lato l’innovazione scientifica, che permette interventi diretti sulle cellule, sulle molecole e sui tessuti prima impossibili. Parliamo di ... msn.com