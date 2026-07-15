Alzheimer monsignor Sánchez Sorondo | Innovazione e accompagnamento vadano di pari passo

Da iltempo.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi l'Alzheimer richiede di combinare l’innovazione scientifica con un supporto adeguato. La ricerca avanzata consente interventi mirati su cellule, molecole e tessuti che in passato erano impossibili. Questa integrazione tra scoperte e assistenza è stata sottolineata da un rappresentante ecclesiastico, evidenziando l’importanza di un approccio che unisca progresso e accompagnamento per le persone affette dalla malattia.

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Roma, 15 lug. (Adnkronos Salute) - “Oggi l'Alzheimer ci impone di recuperare da un lato l'innovazione scientifica, che permette interventi diretti sulle cellule, sulle molecole e sui tessuti prima impossibili. Parliamo di farmaci straordinari, che vanno però usati con equilibrio, senza esagerazioni, perché si tratta di ambiti estremamente delicati. Dall'altro lato, accanto alla terapia medica, è necessario trovare un equilibrio con la cura intesa come accompagnamento del paziente, coinvolgendo la famiglia, la società e le istituzioni”. Così mons. Marcelo Sánchez Sorondo, cancelliere emerito della Pontificia Accademia delle Scienze,... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Alzheimer, monsignor Sánchez Sorondo: "Innovazione e accompagnamento vadano di pari passo"
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