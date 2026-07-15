Alzheimer monsignor Sánchez Sorondo | Innovazione e accompagnamento vadano di pari passo

Notizia in breve

Oggi l'Alzheimer richiede di combinare l’innovazione scientifica con un supporto adeguato. La ricerca avanzata consente interventi mirati su cellule, molecole e tessuti che in passato erano impossibili. Questa integrazione tra scoperte e assistenza è stata sottolineata da un rappresentante ecclesiastico, evidenziando l’importanza di un approccio che unisca progresso e accompagnamento per le persone affette dalla malattia.