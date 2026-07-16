Un alpinista è caduto da un'altezza di circa 15 metri durante un'escursione. Dopo il volo, ha battuto la testa e si è trovata sospesa nel vuoto. La compagna di salita è riuscita a trattenerla fino all'arrivo dei soccorsi, evitando che la caduta continuasse. L'intervento dei soccorritori è avvenuto poco dopo e ha permesso di mettere in sicurezza l'alpinista. Le condizioni di quest'ultima non sono state rese note.

CORTINA (BELLUNO) - Alpinista precipita per una quindicina di metri, poi batte la testa e resta sospesa nel vuoto. È accaduto verso mezzogiorno sulla via Haupt Lompel al Becco di Mezzodì, a Cortina: la 40enne di San Donà di Piave è precipitata mentre si trovava sugli ultimi tiri in prossimità di un camino, sbattendo sulla parete e rimanendo sospesa nel vuoto, trattenuta dalla compagna ferma in sosta. I soccorsi Sul posto è stato inviato Falco 2 che, dopo aver effettuato una ricognizione per valutare la situazione, ha effettuato campo base al Rifugio Palmieri, dove ha lasciato infermiere e attrezzatura, tornando poi in quota con il medico a bordo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Alpinista precipita per 15 metri, resta sospesa nel vuoto ma la compagna di cammino la trattiene fino all'arrivo dei soccorsi e la salva

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Alpinista precipita, resta sospesa nel vuoto ma la compagna di cammino la trattiene e la salva

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