Una cordata rimasta bloccata durante un’arrampicata sul Pizzo Intermesoli, nel massiccio del Gran Sasso, ha richiesto l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo. Durante la scalata, una persona è precipitata e la compagna è finita contro la parete. L’intervento, complesso, si è svolto a circa 2.000 metri di quota. Nessuna informazione sulle condizioni delle persone coinvolte è stata fornita.

Un intervento particolarmente complesso del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo ha evitato conseguenze ancora più gravi sul Pizzo Intermesoli, nel massiccio del Gran Sasso, dove una cordata è rimasta bloccata durante un’arrampicata. Un alpinista di 31 anni è precipitato mentre affrontava una delle lunghezze della via Eterni Secondi, ma è stato trattenuto dal sistema di protezioni e dalla compagna che lo stava assicurando. L’energia sviluppata dalla caduta ha però scaraventato la donna contro la parete rocciosa, provocandole diversi traumi al volto. L’incidente si è verificato a circa 2.000 metri di quota, su una parete completamente verticale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Precipita durante la scalata, la compagna finisce contro la parete: soccorsi a 2.000 metri sul Gran Sasso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Les équipes changent ! | EP04 Complet | Koh Lanta Thaïlande 2016

Notizie e thread social correlati

Precipita per diverse decine di metri lungo il pendio: scialpinista soccorso sul Gran SassoUno scialpinista è caduto per diverse decine di metri lungo un pendio nel canalone del Primo Scrimone, sul versante ovest del Corno Grande nel Gran...

Precipita per diverse decine di metri lungo il pendio: scialpinista salvato sul Gran SassoUno scialpinista è caduto di diverse decine di metri lungo il pendio nel canalone del Primo Scrimone, sul versante ovest del Corno Grande, nel Gran...