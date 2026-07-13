Un escursionista è caduto da circa 30 metri sul Monte Pisanino, in un tratto conosciuto per i rischi. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, recuperando la vittima con tecniche di arrampicata e trasportandola in elicottero. La scena si è svolta sotto gli occhi di altri escursionisti, testimoni delle operazioni di salvataggio. La vittima, soccorsa sul luogo, è stata trasportata in ospedale senza ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

Lucca, 13 luglio 2026 – Ancora una tragedia in montagna, sulle Alpi Apuane e ancora in quel maledetto tratto del Monte Pisanino teatro della caduta mortale di Serena Bertoncini, di Gallicano, avvenuta all’inizio della scorsa settimana, dove a perdere la vita ieri è stato un escursionista 67enne originario di Cascina, in provincia di PIsa, dopo un pauroso e fatale volo di circa trenta metri. Con lui si trovava un compagno di escursione – pratese – che ha assistito terrorizzato e impotente alla rovinosa caduta e, intorno alle 14,30, ha dato l’allarme giunto alla stazione Lucca del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano. I soccorsi . Il Sast ha... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Monte Pisanino, la caduta di 30 metri nel vuoto e le drammatiche fasi dei soccorsi

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Monte Pisanino, la caduta di 30 metri nel vuoto e le drammatiche fasi dei soccorsiLa tragedia nello stesso punto, quei 300 metri maledetti, dove pochi giorni fa è morta anche Serena Bertoncini. lanazione.it