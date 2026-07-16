Allerte meteo domani per forti temporali in quattro regioni | ecco dove e quanto dura l' avviso della Protezione Civile
Domani, in quattro regioni, è previsto un allarme per forti temporali accompagnati da raffiche di vento che possono superare i 100 kmh. La Protezione Civile ha emesso l’avviso, indicando condizioni meteo avverse in queste aree. Nel resto del Paese si attendono condizioni di sole e temperature elevate.
Allerta temporali in 4 regioni per domani, venerdì 17 luglio, rischio raffiche di vento oltre i 100 kmh. Ma nel resto d'Italia sole e temperature estreme. È un'Italia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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Allerta Meteo, caldo estremo e forti temporali ma è confermato il ciclone della prossima settimana!
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