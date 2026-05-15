Allerta meteo Gialla | temporali e vento forte all' orizzonte l' avviso della Protezione Civile

Da salernotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo di colore giallo valida dalla mezzanotte alle 20 di sabato 16, a causa di temporali e vento forte previsti in Campania. L’avviso riguarda le condizioni meteorologiche attese nel territorio e si basa sulle analisi del Centro Funzionale. Si prevede un peggioramento delle condizioni atmosferiche nelle prossime ore, con effetti che interesseranno le aree più vulnerabili. La popolazione è invitata a prestare attenzione agli eventuali aggiornamenti delle autorità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Maltempo all'orizzonte in Campania: la Protezione civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari metereologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una allerta meteo di colore Giallo valida dalla mezzanotte fino alle 20 di domani, sabato 16. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ALLERTA METEO:: CRITICITA' GIALLA PER TEMPORALI, VENTO FORTE SU TUTTA LA REGIONE CAMPANIA

Video ALLERTA METEO:: CRITICITA' GIALLA PER TEMPORALI, VENTO FORTE SU TUTTA LA REGIONE CAMPANIA

Sullo stesso argomento

Leggi anche: La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo gialla

protezione civile allerta meteo gialla temporaliIn Campania da mezzanotte allerta meteo giallaLa Protezione civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari metereologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una allerta meteo di colo ... ansa.it

protezione civile allerta meteo gialla temporaliMeteo a Napoli e in Campania, emanata l'allerta gialla: prevista fino alle 20 di domaniLa Protezione civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari metereologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una allerta meteo ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web