Allerta meteo Gialla | temporali e vento forte all' orizzonte l' avviso della Protezione Civile

La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo di colore giallo valida dalla mezzanotte alle 20 di sabato 16, a causa di temporali e vento forte previsti in Campania. L’avviso riguarda le condizioni meteorologiche attese nel territorio e si basa sulle analisi del Centro Funzionale. Si prevede un peggioramento delle condizioni atmosferiche nelle prossime ore, con effetti che interesseranno le aree più vulnerabili. La popolazione è invitata a prestare attenzione agli eventuali aggiornamenti delle autorità.

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Maltempo all'orizzonte in Campania: la Protezione civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari metereologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una allerta meteo di colore Giallo valida dalla mezzanotte fino alle 20 di domani, sabato 16. 🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ALLERTA METEO:: CRITICITA' GIALLA PER TEMPORALI, VENTO FORTE SU TUTTA LA REGIONE CAMPANIA Sullo stesso argomento Leggi anche: La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo gialla Lunedì 11 maggio Venti di burrasca al Centro-Nord, specie nelle aree interne #allertaGIALLA per temporali e rischio idrogeologico in Lombardia, Toscana e Umbria Leggi l'avviso meteo del 10 maggio bit.ly/4dfniN8 #protezionecivile x.com In Campania da mezzanotte allerta meteo giallaLa Protezione civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari metereologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una allerta meteo di colo ... ansa.it Meteo a Napoli e in Campania, emanata l'allerta gialla: prevista fino alle 20 di domaniLa Protezione civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari metereologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una allerta meteo ... ilmattino.it