Maltempo | parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile previsioni meteo

Oggi alcune zone della Puglia sono in allerta a causa di temporali previsti nel quadro delle allerte meteo emanate dalla protezione civile. La situazione riguarda specifiche aree della regione, mentre altre parti d’Italia sono anch’esse sotto sorveglianza a causa di possibili condizioni avverse. Le previsioni indicano piogge e temporali che potrebbero interessare diverse zone nel corso della giornata. La protezione civile monitora costantemente la situazione per aggiornamenti e eventuali interventi.

Alcune regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra queste, in parte, la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati specie sulla Puglia centrale.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo Maltempo in Puglia: allerta arancione e proroga del periodo di accensione del riscaldamento a Bari Notizie correlate Maltempo: la parte settentrionale della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteoFra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è,... Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta temporali, parte della Calabria in arancione Protezione civile, previsioni meteoFra le regioni oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) ancora la zona tirrenica... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali; Puglia, scatta l’allerta gialla domani 30 aprile: temporali e rischio idrogeologico su gran parte della regione; Diffusione Xylella: causa maltempo la Regione proroga i termini per la pulizia dei terreni; Maltempo, gli agricoltori di San Ferdinando di Puglia: Danni ai frutti e alle piante, situazione drammatica. Il sindaco chiede riconoscimento stato di calamità. Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo dal cerignolano al tarantino Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di r ... noinotizie.it Maltempo in Puglia, allerta gialla per 18 ore: previsti temporali e rischio idrogeologicoBARI - La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e temporali su diverse aree della Puglia centrale, a partire dalle ore 00:00 del 30 aprile 2026 e per le succe ... giornaledipuglia.com Sopralluogo della Soprintendenza dopo il crollo causato dal maltempo - facebook.com facebook Le previsioni meteo: breve maltempo e calo delle temperature, ma il Primo Maggio sarà con il sole. Giovedì 30 si tornerà a medie climatologiche tipiche di fine aprile-inizio maggio #ANSA x.com