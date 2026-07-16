Allegri ritrova Hojlund al Napoli | retroscena sul Milan

Max Allegri e Rasmus Hojlund si sono incontrati nuovamente al Napoli, un anno dopo che l’allenatore aveva tentato di portarlo al Milan senza successo. L’incontro tra i due è avvenuto durante una sessione di allenamento o evento sportivo, senza ulteriori dettagli sui motivi dell’incontro o sulle eventuali trattative. Non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo a eventuali sviluppi legati a questa riunione o a future operazioni di mercato.

L’INCONTRO MANCATO E RITROVATO. Max Allegri e Rasmus Hojlund si ritrovano oggi al Napoli, un anno dopo che l’allenatore toscano, al Milan, aveva provato a prenderlo senza riuscirci. Fu Antonio Conte a bruciare i rossoneri, spingendo il Napoli fino a 50 milioni di euro contro i 40 offerti dal Milan al Manchester United. Nella sua prima stagione azzurra, Hojlund ha realizzato 16 gol e 8 assist in tutte le competizioni, risultando decisivo sia in Supercoppa che nel rush finale per la qualificazione Champions League. Perché Allegri non riuscì a prendere Hojlund quando era al Milan? Quanto pagò il Napoli per Hojlund?. Allegri si riferisce al mancato acquisto di Hojlund al Milan nella scorsa stagione, quando il danese fu soffiato dal Napoli di Conte per 50 milioni contro i 40 offerti dai rossoneri. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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Allegri è il nuovo allenatore del Napoli: ho perso le speranze sul nostro campionato

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