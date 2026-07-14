Un allenatore ha osservato il Napoli dall’alto, descrivendo un’immagine che richiama ricordi di partite intense con Juventus e Milan. La scena si svolge tra due hotel vicini in Corso Vittorio Emanuele, dove si percepisce un’atmosfera di attesa e ricordi di serate di calcio. L’allenatore ha notato un possibile doppio modulo di gioco, con un attaccante centrale e un mercato ancora aperto.

La sua Napoli, vista da lassù, è in quell’orizzonte affascinante che in ogni sacra vigilia vissuta con la Juventus o con il Milan gli strappava il fiato: Corso Vittorio Emanuele, ci sono due alberghi che quasi si sfiorano, e c’è un vissuto brevissimo e però palpabile che Allegri s’è goduto in quelle notti piene di calcio. Napoli, ch’è stata sua nel ‘98 e per poche e non indimenticabili giornate, gli appare nel suo splendore da un terrazzo che conosce, da stanze in cui preparava le sue partite al Maradona pure quando ancora si chiamava San Paolo, e da profumi che ha sempre respirato: però adesso, ovviamente, è un’altra Storia, e bisognerà gustarsela. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Come sarà il Napoli di Allegri: doppio modulo, Hojlund centrale e sul mercato...

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