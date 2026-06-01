Carlo Pellegatti ha rivelato dettagli sul divorzio tra Allegri e il Milan, sottolineando come l'allenatore fosse sollevato dall'incarico. La vicenda coinvolge anche il caso Ibrahimovic-Fonseca, che ha contribuito alle tensioni interne. Pellegatti ha commentato che l'addio di Allegri si è concretizzato in un clima di pressione e incertezze, senza specificare ulteriori motivazioni ufficiali. La situazione ha portato a un cambiamento radicale nello staff tecnico del club.

Il caos del Allegri- Milan continua a regalare retroscena, e a raccontarli stavolta è una delle voci più ascoltate della tifoseria rossonera: Carlo Pellegatti. Durante una puntata speciale di “Pressing” a Riccione, il giornalista ha svelato dettagli significativi sul recente passato del club, a partire dallo stato d’animo di Massimiliano Allegri, ormai promesso sposo del Napoli. “Allegri sollevato dall’esonero”. Le parole di Pellegatti sono nette. Sul clima interno: “ In questi anni il Milan è stato un vero e proprio rettiliario”. E sui due protagonisti del retroscena: “ Ho avuto modo di parlare sia con Moncada che con Allegri. Entrambi si sentono quasi liberati da tutti questi veleni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - “Allegri sollevato dall’addio”: i retroscena di Pellegatti sul Milan (e il caso Ibra-Fonseca)

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