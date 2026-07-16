Allarme dipendenze digitali al Bambino Gesù | +500% di ricoveri sono coinvolti anche bambini tra gli 8 e i 10 anni

Notizia in breve

Al Bambino Gesù, i ricoveri per dipendenze digitali sono aumentati del 500%. Sono coinvolti anche bambini di età compresa tra 8 e 10 anni. L'uso eccessivo di smartphone tra i giovani genera un incremento significativo delle ospedalizzazioni legate a problematiche legate all'uso digitale. Numeri che evidenziano un fenomeno in crescita e che richiede attenzione nel settore sanitario e tra le famiglie.