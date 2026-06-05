Scuola in ospedale 50 anni di lezioni al Bambino Gesù | stanziati 20 milioni dal MIM al programma

L'ospedale pediatrico Bambino Gesù ha festeggiato i 50 anni di attività della scuola interna, aderendo al programma “Scuola in ospedale”. Il Ministero dell’Istruzione ha stanziato 20 milioni di euro per sostenere questa iniziativa. La scuola offre lezioni agli studenti ricoverati, garantendo continuità educativa durante il ricovero. La celebrazione ha coinvolto personale, studenti e familiari, sottolineando il ruolo storico dell'istituzione.

L’ospedale pediatrico Bambino Gesù taglia uno storico traguardo celebrando i cinquant’anni della propria offerta formativa interna, dopo l’adesione al programma “Scuola in ospedale”. L’avventura è iniziata nell’anno scolastico 1975-76, quando appena due maestri decisero di dedicarsi a un piccolo gruppo di bambini della primaria direttamente in reparto. Nel decennio successivo il servizio ha abbracciato le medie e, negli anni Novanta, ha coinvolto anche le scuole superiori. Oggi la struttura romana vanta una squadra solida composta da ottanta insegnanti statali che si muovono tra le stanze, assicurando il diritto allo studio e la continuità didattica a chi affronta lunghi percorsi clinici. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Family sold me to 60 yo man for 500 yuan, I am no longer weak,find my bio partents

Notizie e thread social correlati

Bambino Gesù: 50 anni di scuola oltre la malattiaLa scuola in ospedale del Bambino Gesù ha celebrato i 50 anni di attività dedicati ai pazienti ricoverati.

Bimba di 4 anni azzannata in volto dal Golden Retriever del nonno: in codice rosso al Bambino GesùVenerdì pomeriggio, una bambina di 4 anni è stata morsa in volto dal cane del nonno sui Castelli Romani.

Temi più discussi: Bambino Gesù, i 50 anni della scuola in ospedale per i piccoli pazienti; Bambino Gesù: la scuola in ospedale compie 50 anni e accompagna 70mila bambini e adolescenti nelle corsie ospedaliere; Compie 50 anni la Scuola in ospedale del Bambino Gesù; La scuola in ospedale del Bambino Gesù compie 50 anni.

Leggi la notizia : Bambino Gesù celebra 50 anni di scuola in ospedale, seguiti 70mila studenti in 25 anni - (Adnkronos) - Aiutare i bambini e i ragazzi a non perdere il contatto con gli studi, con gli amici e la semplice vita di tutti i giorni anche nel corso di un lung x.com

Bambino Gesù celebra 50 anni di scuola in ospedale, seguiti 70mila studenti in 25 anniSi punta ad aiutare i bambini e i ragazzi a non perdere il contatto con gli studi, con gli amici e la semplice vita di tutti i giorni anche nel corso di un lungo ricovero ... ilsole24ore.com

La scuola in ospedale del Bambino Gesù compie 50 anniAiutare i bambini e i ragazzi a non perdere il contatto con gli studi, con gli amici e con la vita di tutti i giorni anche nel corso di un lungo ricovero in ospedale. (ANSA) ... ansa.it