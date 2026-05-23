Sono oltre 4.500 i ricoveri in attesa di ricovero nella regione, secondo la Uil. La crescita dei ricoveri nel 2023 sta mettendo sotto pressione le strutture sanitarie locali. Il sindacato propone tre soluzioni: aumentare i posti letto, rafforzare il personale e migliorare la gestione delle liste di attesa. La situazione ha portato a tempi di attesa più lunghi e a un sovraccarico degli ospedali.

?? Punti chiave Come influisce l'impennata dei ricoveri del 2023 sulla sanità locale? Quali sono le tre soluzioni proposte dal sindacato per l'emergenza? Perché il personale sanitario attuale non riesce a smaltire l'arretrato? Chi dovrà garantire il piano straordinario di assunzioni richiesto??? In Breve 3.857 ricoveri arretrati nel 2023 contro i 694 registrati nel 2022. Daniele Ballabio segnala carichi eccessivi per medici, infermieri e personale amministrativo. Totale 21.358 rico . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ats Insubria: 4.500 ricoveri in attesa, l’allarme della Uil

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