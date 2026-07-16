A Reggio Emilia, il sospetto caso di dengue è stato escluso dopo i risultati di laboratorio. La zona interessata, tra via Sormani Moretti, via Fratelli Rosselli e via Nizzi, non presenta più rischi. La disinfestazione straordinaria, precedentemente programmata, è stata sospesa. Nessun altro caso è stato segnalato finora.

Reggio Emilia, 16 luglio 2026 – Rientra l' allarme Dengue a Reggio Emilia. Gli esami di laboratorio sul sospetto caso segnalato ieri nella zona compresa tra via Sormani Moretti, via Fratelli Rosselli e via Nizzi, hanno dato esito negativo. Il comunicato del dipartimento di Igiene pubblica dell’Ausl. Lo ha comunicato il dipartimento di Igiene pubblica dell'Ausl all'amministrazione comunale, che ha quindi subito revocato l'ordinanza sindacale d'urgenza e interrotto tutti i trattamenti straordinari di disinfestazione contro la zanzara tigre. Gli interventi, avviati in via precauzionale nella notte appena trascorsa, in linea con i protocolli del Piano regionale di sorveglianza arbovirosi 2026, sono stati bloccati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Allarme Dengue rientra a Reggio Emilia: negativo il caso sospetto, sospesa la disinfestazione straordinaria

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