Caso sospetto di Dengue in città | via agli interventi di disinfestazione straordinaria nel quartiere

Da ravennatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un sospetto caso di Dengue è stato segnalato in città, portando all’avvio di interventi di disinfestazione straordinaria nel quartiere interessato. Si tratta di un’arbovirosi trasmessa dall’insetto attraverso la puntura, ma al momento non sono stati confermati i risultati delle analisi. Le autorità hanno iniziato le operazioni di lotta alle zanzare per prevenire ulteriori contagi.

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Emerge un caso sospetto di arbovirosi, forse Dengue, in città. Come noto si tratta di un tipo virus trasmesso all'uomo tramite la puntura delle zanzare. Il paziente, un uomo tornato da un viaggio all'estero, è attualmente monitorato per chiarire se sia effettivamente infetto da questo tipo di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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