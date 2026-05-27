Caso sospetto di Dengue in città | via agli interventi di disinfestazione straordinaria nel quartiere

Notizia in breve

Un sospetto caso di Dengue è stato segnalato in città, portando all’avvio di interventi di disinfestazione straordinaria nel quartiere interessato. Si tratta di un’arbovirosi trasmessa dall’insetto attraverso la puntura, ma al momento non sono stati confermati i risultati delle analisi. Le autorità hanno iniziato le operazioni di lotta alle zanzare per prevenire ulteriori contagi.