Allarme acqua a Roma | il caldo anomalo sta prosciugando le falde della Capitale

A Roma si registra una diminuzione delle falde acquifere a causa di un calo delle piogge e delle alte temperature. La scarsità di risorse idriche sta mettendo sotto pressione il sistema di approvvigionamento cittadino. Le autorità segnalano un aumento dei prelievi dalle fonti sotterranee per far fronte alla domanda crescente. La situazione ha portato a restrizioni temporanee e a un monitoraggio più stringente delle riserve idriche.

R oma è – tra le altre cose – la città degli acquedotti e dei “nasoni”, ma quest’anno si trova di fronte alla necessità di confrontarsi con lo spettro di un allarme acqua. Il caldo anomalo, le precipitazioni quasi azzerate e la lenta ricarica delle falde stanno consumando le riserve accumulate durante l’inverno. Il servizio resta regolare, ma i dati sulla siccità lanciano un segnale d’allarme per la Capitale e per numerosi comuni della provincia. LEGGI ANCHE: Keith Haring a Palazzo Braschi, arte senza confini a Roma Roma, allarme acqua: piogge crollate e temperature fino a 40 gradi. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella prima metà di luglio 2026 a Roma sono caduti appena 1,8 millimetri di pioggia, concentrati in una sola giornata. 🔗 Leggi su Funweek.it

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