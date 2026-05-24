Caldo anomalo in Trentino | zero termico sopra i 3700 metri Allarme stress idrico

In Trentino, il zero termico si attesta sopra i 3.700 metri, registrando valori molto elevati rispetto alle medie stagionali. Le temperature raggiungono anche i 32 gradi a Trento e nelle valli, creando condizioni di caldo anomalo. Questa situazione ha portato a un allarme per lo stress idrico, con un possibile aumento della richiesta di acqua e rischi per le risorse idriche locali.

Zero termico sopra i 3.700 metri e fino a 32 gradi a Trento e nelle valli. Dunque, temperature ben al di sopra delle medie stagionali.È quanto rileva Meteotrentino che prevede sole e caldo almeno fino a sabato della prossima settimana. Tutta “colpa” dell'anticiclone delle Azzorre, portato per la. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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