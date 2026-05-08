Casertano allarme falde inquinate | nuova denuncia della CISAL

Negli ultimi giorni, si sono intensificate le segnalazioni riguardanti l'inquinamento delle falde acquifere nel territorio casertano. La CISAL ha presentato una nuova denuncia, portando nuovamente sotto i riflettori un problema ambientale che si trascina da tempo. Le autorità competenti sono chiamate a intervenire per verificare le cause e le eventuali responsabilità di questa emergenza, che riguarda la qualità dell’acqua destinata anche al consumo umano.

Casertano, allarme falde inquinate: nuova denuncia CISAL sull’emergenza ambientale. Le evidenze sull’inquinamento delle falde acquifere nel Casertano, emerse negli ultimi giorni, riaccendono una preoccupazione che nel corso degli anni non si è mai realmente sopita. Dalle aree del litorale domizio fino all’agro aversano, il quadro delineato dagli ultimi studi ambientali restituisce l’immagine di un territorio costretto ancora oggi a convivere con criticità profonde e persistenti, legate alla presenza di sostanze altamente inquinanti. Ad intervenire sulla vicenda è Ferdinando Palumbo, Segretario Generale della CISAL Caserta, che rivolge un nuovo appello affinché la questione venga affrontata con tempestività e senza ulteriori rinvii.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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