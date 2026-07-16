Alì in sella per 400 euro | Lavoro anche sedici ore Mancia? Solo uno su tre
Un ciclista che lavora come consegnatario a Firenze riceve 400 euro al mese, con turni fino a sedici ore giornaliere. Pedalando in tutte le condizioni meteorologiche, si trova spesso a rischiare la sicurezza nel traffico cittadino. Solo uno su tre riceve una mancia, secondo quanto riferito. La sua attività comporta un impegno molto lungo, ma il compenso rimane basso rispetto alle ore lavorate.
Pedalare in ogni condizione metereologica, mettendo continuamente a rischio la vita nel caos delle strade fiorentine, quindici ore al giorno per 400 euro al mese. Masochismo? No, mancanza di alternative e tanta voglia di lavorare e aiutare la famiglia in patria, spiega Alì Arafat, pakistano immigrato in Italia con moglie e due bambini a carico nel paese natio. "Glovo e Deliveroo pagano poco – lamenta comprensibilmente – Per una consegna, per esempio dal centro a Coverciano, quattro o cinque chilometri sono 3 euro. Per andare a Rifredi, 4 euro. Rovezzano 4,50, ma sono sei chilometri, vai e torna diventano 12, ci metto 40 minuti". Ma quante consegne si fanno in un giorno? "Quando hai solo cinque ordini, fai solo 15 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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