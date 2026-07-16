Pedalare in ogni condizione metereologica, mettendo continuamente a rischio la vita nel caos delle strade fiorentine, quindici ore al giorno per 400 euro al mese. Masochismo? No, mancanza di alternative e tanta voglia di lavorare e aiutare la famiglia in patria, spiega Alì Arafat, pakistano immigrato in Italia con moglie e due bambini a carico nel paese natio. "Glovo e Deliveroo pagano poco – lamenta comprensibilmente – Per una consegna, per esempio dal centro a Coverciano, quattro o cinque chilometri sono 3 euro. Per andare a Rifredi, 4 euro. Rovezzano 4,50, ma sono sei chilometri, vai e torna diventano 12, ci metto 40 minuti". Ma quante consegne si fanno in un giorno? "Quando hai solo cinque ordini, fai solo 15 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alì, in sella per 400 euro: "Lavoro anche sedici ore. Mancia? Solo uno su tre"

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