In Botswana si sono svolte le prime gare delle World Relays, evento che vedeva in gara diverse staffette italiane. L’Italia ha ottenuto la qualificazione ai Mondiali del 2027 grazie alle tre staffette in finale, con buone prestazioni nella 4x400 e una performance notevole di Dosso. La staffetta 4x100, invece, ha incontrato difficoltà e non è riuscita a qualificarsi. La giornata ha visto anche alcuni guizzi da parte della 4x400 femminile.

A Gaborone (Botswana) è andata in scena la prima giornata delle World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette: sabato riservate alle batterie di 4×100 e 4×100 (uomini, donne, mista), otto squadre si sono qualificate alle finali di domani e hanno staccato il biglietto per i Mondiali 2027, mentre altri quattro pass per la rassegna iridata del prossimo anno verranno messi in palio attraverso il secondo turno di qualificazione previsto domenica 3 maggio. L’Italia ha meritato tre tagliandi diretti per Pechino, mentre gli altri due quartetti presenti in terra africana (la 4×400 maschile non ha meritato l’ammissione) si giocheranno un’altra chance tra ventiquattro ore (in caso di fallimento, bisognerà ricorrere al ranking dei tempi che nel 2027 elargirà gli ultimi quattro posti per l’evento più importante della prossima annata agonistica).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia si qualifica ai Mondiali 2027 con tre staffette: Dosso sugli scudi, guizzi delle 4×400. Fatica la 4×100 di Ali

Notizie correlate

World Relays 2026: il regolamento e come ci si qualifica ai Mondiali 2027. Cosa succede per la 4×400 maschile che è assenteLe World Relays rappresentano ormai un appuntamento tradizionale del calendario primaverile per quanto riguarda l’atletica internazionale e ci...

Frinolli: “Dosso ai Mondiali per fare di più delle ultime edizioni. A volte Simonelli fatica a gestire la potenza”Giorgio Frinolli è stato l’ospite dell’ultima punta di Sprint Zone, programma in onda sul canale Youtube di OA Sport.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Curling, Mondiali doppio misto: l’Italia si qualifica per i play-off - FISG; Italia ripescata ai Mondiali? Zampolli (inviato di Trump): Sì, al posto dell'Iran. Abodi: Inopportuno. Ira ambasciata di Teheran a Roma; Mondiale, l'idea-ripescaggio spacca l'Italia. Trump: Non ci penso più di tanto. VOTA il sondaggio; L’Italia maschile supera anche l’Argentina e si qualifica ai sedicesimi.

L'Italia non si qualifica ai Mondiali: vince lo spareggio la Bosnia 5-2 ai rigoriIl secondo e decisivo spareggio per la qualificazione alla Coppa del Mondo della prossima estate in Nord America si è giocato in Bosnia, nella bolgia dello stadio di Zenica ... it.euronews.com

Benvenuti: Seattle accoglie l'Italia tra le qualificate al MondialeNel corso di un evento la bandiera tricolore è stata esposta al fianco di quelle delle nazionali inserite nel gruppo G, quello dell'Iran ... corrieredellosport.it

Tutto pronto per gli Internazionali d'Italia a Roma, Sinner cerca il primo trofeo nella Capitale: programma, sorteggio e guida completa al torneo - facebook.com facebook

Internazionali d'Italia, “wild card” per Lorenzo Carboni: in gara alle qualificazioni x.com