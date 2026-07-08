Uno su tre ha già il lavoro alla data di laurea

A un anno dalla laurea, il 99% dei laureati magistrali italiani è occupato. Inoltre, un terzo di loro ha già un lavoro il giorno stesso della cerimonia di laurea. L’indagine evidenzia anche che il 95% dei laureati trova un impiego entro sei mesi dalla laurea. Questi dati mostrano un ingresso rapido nel mercato del lavoro per i laureati magistrali italiani.

Non solo a un anno dal titolo il 99% dei laureati magistrali italiani è occupato, ma uno sui tre ha già un lavoro il giorno della laurea. L’ultima indagine occupazionale sottolinea l’ingresso rapido nel mercato del lavoro: il 95% trova un impiego nei primi sei mesi. Un dato significativo e in controtendenza riguarda gli studenti internazionali: il 70% lavora in Italia dopo la laurea magistrale. A cinque anni, il 91% ha un contratto a tempo indeterminato e la retribuzione media cresce del 52%. L’indagine quest’anno ha coinvolto oltre 9.000 laureati. L’82% lavora nel settore privato, il 63% ha un contratto a tempo indeterminato, l’88% lavora in Italia e il 94% svolge un impiego coerente con il percorso di studi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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