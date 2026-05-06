La Juventus sta pianificando le mosse per il mercato estivo, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista della qualificazione in Champions League. Tra i nomi che circolano c’è anche quello di un terzino dell’Utrecht, noto per le sue qualità sulla corsia sinistra. La dirigenza sta valutando questa opzione nel tentativo di migliorare il reparto difensivo e aumentare le possibilità di raggiungere l’obiettivo stagionale.

Con il posto in Champions League ancora da conquistare, la Juventus progetta il prossimo mercato estivo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la dirigenza bianconera avrebbe individuato in Souffian El Karouani il profilo ideale per rinforzare la difesa di Luciano Spalletti. La notizia lascia pensare ad una vera e propria rivoluzione sulle fasce, dettata dalla necessità di trovare nuove soluzioni e maggiore solidità in un reparto apparso in affanno nell’ultima annata. Chi è Souffian El Karouani. Nato a ‘s-Hertogenbosch, Souffian El Karouani è un terzino olandese (naturalizzato marocchino) che ha costruito la sua intera carriera nei Paesi Bassi.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, piace El Karouani per la corsia sinistra: chi è il terzino dell’Utrecht

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