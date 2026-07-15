Calciomercato Bologna si guarda in Spagna per rinforzare la fascia | accelerata per Alhassane del Real Oviedo!

Il Bologna ha avviato trattative per ingaggiare Alhassane dal Real Oviedo, con l’obiettivo di rafforzare la fascia difensiva. La società rossoblù ha accelerato i contatti e si concentra sul trasferimento dell’attaccante spagnolo. L’operazione prevede un interesse concreto e l’intenzione di definire i dettagli nelle prossime settimane. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma le trattative sono in corso.

Calciomercato Bologna, Alhassane del Real Oviedo è il nuovo obiettivo del club rossoblù per la fascia. Chi è e i dettagli dell’affare. Il Bologna accelera sul mercato e guarda con estrema attenzione in terra iberica per rinforzare il proprio pacchetto arretrato. La dirigenza rossoblù, da tempo a caccia di un tassello affidabile per la corsia mancina, ha messo nel mirino Rahim Alhassane, promettente terzino sinistro classe 2002 di proprietà del Real Oviedo. Il club emiliano vuole regalare un profilo fresco ed esplosivo sulla fascia da mettere subito a disposizione del proprio scacchiere tattico. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Dalla Spagna: affare alle battute finali. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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