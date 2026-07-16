Un incendio si è sviluppato in un orfanotrofio alla periferia di Algeri, provocando la morte di almeno 11 persone e il ferimento di 19 altre. Le fiamme sono ancora attive e stanno interessando l’edificio. La notizia è stata diffusa dalle autorità locali, senza ulteriori dettagli sulle cause o sul numero di vittime. La premier italiana ha espresso cordoglio per quanto accaduto.

Almeno 11 persone sono morte e altre diciannove sono rimaste ferite in un incendio, che sarebbe ancora in corso, in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Lo ha riferito la Protezione Civile algerina, senza specificare l’età delle vittime. “I servizi di Protezione Civile stanno continuando le operazioni per spegnere l’incendio scoppiato presso la Fondazione per l’Infanzia Assistita, situata nel comune di Mohammadia”, riporta una nota. “ Il bilancio provvisorio è di 11 vittime”, viene riferito nella nota. Mille incendi in una settimana. L’incendio si è sviluppato nel quartiere di Mohammadia ad Algeri e le cui cause sono ancora ignote. “Il bilancio provvisorio è di 11 morti”, ha dichiarato la Protezione Civile, senza specificare l’età delle vittime. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Algeri, incendio in un orfanotrofio: morte 11 persone. Meloni: “Grande dolore per il popolo algerino”

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Almeno 11 persone sono morte e altre 19 sono rimaste ferite in un incendio, ancora in corso, in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Lo ha annunciato la protezione civile algerina, senza specificare l'età delle vittime. I servizi della protezione civile stanno pr x.com

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