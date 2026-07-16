Alexander Zverev entra in un club esclusivo | eguagliati Federer Djokovic Murray e Lendl

Alexander Zverev sta disputando indubbiamente la miglior stagione della carriera sia per continuità che per picchi di rendimento, anche se i dominatori del circuito restano Jannik Sinner e Carlos Alcaraz (fuori per infortunio da tre mesi). In ogni caso il 29enne tedesco ha effettuato un notevole salto di qualità, vincendo il suo primo Slam al Roland Garros e arrivando in finale a Wimbledon per poi venire sconfitto dal numero 1 al mondo. Il ko rimediato nell’ultimo atto dei Championships ha fatto entrare Zverev in un club esclusivo composto adesso da cinque giocatori. “Sascha” è diventato infatti il quinto uomo della storia a perdere almeno una finale in tutti e quattro i Major, dopo essersi fermato ad un passo dal trofeo anche a New York nel 2020, a Parigi nel 2024 e a Melbourne nel 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Alexander Zverev vs Corentin Moutet | Acapulco 2026 Match Highlights

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