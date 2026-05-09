Pronostico e quote Alexander Blockx – Alexander Zverev Roma 10-05-2026
Il match tra Alexander Blockx e Alexander Zverev si svolgerà nel pomeriggio sul campo centrale di Roma, con inizio non prima delle 13:00. L'incontro si terrà immediatamente prima del match di Musetti. Le quote dei bookmaker sono state già pubblicate e determinano le aspettative sui favoriti del confronto. Entrambi i tennisti scenderanno in campo in un appuntamento che attirerà l'attenzione degli appassionati.
Alexander Blockx e Alexander Zverev inizieranno il loro incontro sul centrale nel pomeriggio e comunque non prima delle ore 13:00, subito prima del match di Musetti. Daranno vita a uno dei match più attesi della giornata dal pubblico romano tra quelli che non vedranno coinvolti atleti azzurri, con il giovane belga che cercherà di prendersi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
Notizie correlate
Pronostico e quote Alexander Blockx – Alexander Zverev, semifinale Madrid 01-05-2026Alexander Blockx e Alexander Zverev daranno vita alla seconda semifinale, dopo quella tra Sinner e Fils, non prima delle ore 20:00.
Pronostico e quote Federico Cinà – Alexander Blockx, Roma 06-05-2026Federico Cinà e Alexander Blockx chiuderanno la serata sul campo centrale a partire dalle ore 20:30 circa.