Alexander Zverev si presenta come possibile favorito a Roland Garros 2026 dopo l’eliminazione di Jannik Sinner. Djokovic affronta l’esame ‘Fonseca’ in vista del torneo. La sconfitta di Sinner ha modificato gli equilibri nel tabellone, mentre Zverev si è mostrato in buona forma nelle ultime uscite. La competizione prosegue con molte incognite, tra sorprese e conferme. La scena tennistica si conferma imprevedibile e ricca di colpi di scena.

Si fatica ancora a credere a quanto accaduto ieri, ma il tennis, nel bene e nel male, riesce sempre a sorprendere. Jannik Sinner è stato eliminato dall’argentino Juan Manuel Cerúndolo al secondo turno del Roland Garros 2026, in un torneo in cui il suo nome sembrava già inciso sulla Coppa dei Moschettieri. Solo un problema fisico avrebbe potuto fermarlo e, puntualmente, è successo. Sfortuna, conseguenza di una gestione errata del calendario o fragilità strutturale del numero uno del mondo? Gli interrogativi sono molti, ma il campo, come sempre, viene prima di tutto. E così Alexander Zverev e Novak Djokovic si ritrovano a reclamare il ruolo di favoriti nella parte bassa del tabellone. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Roland Garros 2026, Alexander Zverev si testa nel ruolo di favorito dopo l’eliminazione di Sinner. Djokovic all’esame ‘Fonseca’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Roland-Garros 2026 - Alexander Zverev before starting his French Open

Notizie e thread social correlati

Alexander Zverev: “L’infortunio di Alcaraz? Non sono contento, Sinner è il grande favorito per il Roland Garros”Nel suo debutto al Mutua Madrid Open, Alexander Zverev ha affrontato Mariano Navone, vincendo in tre set con il punteggio di 6-1, 3-6, 6-3.

Chi diventa il favorito per vincere il Roland Garros 2026 dopo l’eliminazione di Sinner, secondo l’IADopo l'eliminazione di Sinner, l'Intelligenza Artificiale indica che il favorito per vincere il Roland Garros 2026 potrebbe essere uno tra Zverev e...

Temi più discussi: Zverev: C'è un grande divario tra Sinner e tutti gli altri. Ma io credo di poterlo battere; Alexander Blocks si ritira dal Roland Garros 2026, De Minaur al terzo turno; Posso batterlo, Zverev 'sfida' Sinner al Roland Garros 2026; Sinner al Roland Garros 2026: il tabellone e gli avversari.

Pronostico e quote Quentin Halys – Alexander Zverev, terzo turno Roland Garros 29-05-2026 ift.tt/zP7f6Mi #scommesse #pronostici x.com

Partite Live di Roland-Garros con Alexander Zverev, Taylor Fritz | Primo Turno, Giorno 1 | The MacZone reddit

Roland Garros 2026 oggi: orari 29 maggio, tv, streaming, italiani in campoDopo il giovedì che ha letteralmente sconquassato da cima a fondo il Roland Garros, è tempo di un venerdì che di effetti ne potrebbe provocare a più non ... oasport.it

Roland Garros 2026: Blockx polemico con il torneo dopo il ritiro?Alexander Blockx sembra aver fatto un post polemico dopo il suo ritiro dal Roland Garros 2026, per poi ritrattare. spaziotennis.com