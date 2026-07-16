Álex Jiménez arriva in prestito alla Fiorentina | Il mio cuore è qui

Un calciatore spagnolo è stato annunciato come nuovo acquisto della squadra italiana. Arriva in prestito dal club inglese con un'opzione di acquisto. Il giocatore ha dichiarato che il suo cuore è qui, e si è presentato ufficialmente alla stampa. La società italiana ha confermato l'operazione, che prevede l'ingresso temporaneo del giocatore nella rosa fino a una data stabilita.

2026-07-16 17:38:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione: Gli spagnoli Alessandro Jimenez è diventato nuovo giocatore della Fiorentina al quale arriva in prestito dal club inglese Bournemouth con a opzione di acquisto come riportato da entrambi i club in dichiarazioni separate. Alex Jimenez, nato a Leganés nel 2005 si è formata nella cava di Real Madrid prima di unirsi al Milano, club con il quale Ha giocato 26 partite di Serie A, sei del Coppa Italia E due del Supercoppa Italiana un torneo che ha vinto durante la stagione 2024-2025. “Ho iniziato la mia carriera in Italia e ho sempre desiderato tornare nel luogo in cui ho esordito in prima squadra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Fiorentina ecco Alex Jiménez

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Álex Jiménez arriva a Firenze in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Al Bournemouth resta anche il 30% sulla rivendita, ma questa percentuale potrebbe scendere dal 30 al 20 e dal 20 al 10 pagando 3 milioni di euro per ogni 10% aggiunti x.com

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