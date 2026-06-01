Durante la puntata di Affari Tuoi trasmessa il 1 giugno, il concorrente Donato ha compiuto una scelta inaspettata, che ha lasciato gli spettatori senza parole. Nel frattempo, Stefano De Martino ha scherzato sui gossip riguardanti la sua vita privata, facendo alcune battute durante la trasmissione.

La puntata del 1 giugno di Affari Tuoi sorprende i telespettatori fra le battute sulla vita privata di Stefano De Martino e la scelta azzardata del concorrente Donato, capace di lasciare tutti senza parole. Affari Tuoi, Donato dalla Basilicata fa una scelta azzardata. A giocare nella puntata del 1 giugno di Affari Tuoi, Donato dalla Basilicata. Il concorrente ha raccontato a Stefano De Martino di essere il proprietario di una ditta di disinfestazione e di avere tre figli. Per prendere parte al gioco Donato ha scelto proprio sua figlia Manila. La partita è iniziata in modo positivo, con ottimi tiri da parte di Donato che ha svelato anche la sua bravura nell’imitare i versi degli animali. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino scherza sui gossip. Il concorrente fa una scelta, poi ci ripensa

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