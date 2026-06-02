. Ancora una volta Stefano De Martino dimostra di saper trasformare anche le situazioni più delicate in momenti di spettacolo. Durante una recente puntata di Affari Tuoi, il conduttore ha infatti risposto con la sua consueta ironia alle allusioni sul gossip che da mesi accompagna la sua vita privata, regalando al pubblico uno dei momenti più apprezzati della serata. Leggi anche Le nuove dichiarazioni di Rocío Morales: “Per me non era gossip” Da tempo il volto di Rai 1 è al centro dell’attenzione delle cronache rosa. Tra presunti flirt, indiscrezioni e fotografie rubate, il suo nome continua a occupare le pagine dei settimanali di spettacolo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Segui gli aggiornamenti su Stefano De Martino.

© 361magazine.com - Stefano De Martino spegne il gossip ad Affari Tuoi: la replica che conquista il pubblico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Affari Tuoi, Stefano De Martino scherza sui gossip. Il concorrente fa una scelta, poi ci ripensaDurante la puntata di Affari Tuoi trasmessa il 1 giugno, il concorrente Donato ha compiuto una scelta inaspettata, che ha lasciato gli spettatori...

Leggi anche: Affari tuoi, imprevisto per Herbert Ballerina: Stefano De Martino il pubblico non possono crederci

Temi più discussi: Stefano De Martino è un traditore seriale? Intanto la partner Gilda Ambrosio fa fuori tutte le amanti del conduttore; De Martino e Gilda Ambrosio insieme a Como: le foto esclusive; Sanremo 2027, con De Martino sarà rivoluzione totale: Doppio vincitore, serata Eurovision e niente cover. L'indiscrezione bomba; Mediaset non spegne la tv d'estate: Gerry Scotti va in onda no-stop, la Ruota della Fortuna gira anche a luglio e agosto. Affari tuoi...

Come sta Belen? La showgirl è uscita dall'ospedale, riaccompagnata a casa dall'ex Stefano De Martino reddit

Stefano De Martino spegne il gossip ad Affari Tuoi: la replica che conquista il pubblicoAncora una volta Stefano De Martino dimostra di saper trasformare anche le situazioni più delicate in momenti di spettacolo. Durante una recente puntata di Affari Tuoi, il conduttore ha infatti rispos ... 361magazine.com

Stefano De Martino accanto a Belen Rodriguez, fermato Affari Tuoi dopo la telefonata dei carabinieriStefano De Martino ha messo in pausa gli impegni lavorativi per stare al fianco dell'ex moglie Belen Rodriguez, ricoverata in ospedale a causa di un profondo stato di alterazione ... virgilio.it