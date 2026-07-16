Alessandro Medici e Sofia Calesso la loro storia d’amore prima e dopo Temptation Island

Alessandro Medici e Sofia Calesso hanno partecipato a Temptation Island nel 2020. All’epoca erano insieme da circa quattro anni e mezzo. Durante il programma, ci sono stati alcuni momenti di tensione tra di loro, ma alla fine hanno deciso di lasciare il villaggio insieme. La loro storia d’amore ha continuato anche dopo la fine del reality.

Alessandro Medici e Sofia Calesso sono stati protagonisti di Temptation Island nel 2020. All’epoca della partecipazione al reality di Canale 5 stavano insieme da 4 anni e mezzo, e a dispetto di qualche momento di tensione durante il programma i due hanno lasciato il villaggio insieme. Nonostante il progetto di sposarsi, non sono mai diventati marito e moglie, ma si sono lasciati nel maggio 2025 prima delle nozze annunciate. Il 16 luglio 2026 è arrivata la notizia della morte di Alessandro, a causa di un malore. Prima della partecipazione a Temptation Island. Quando hanno partecipato a Temptation Island, Alessandro Medici aveva 47 anni e Sofia Calesso 30. 🔗 Leggi su Dilei.it

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