Quattro persone coinvolte in un processo per commenti offensivi online contro Alessandra Matteuzzi sono state condannate a pene pecuniarie e al risarcimento dei danni ai familiari. La Matteuzzi è stata uccisa il 23 agosto 2022 sotto casa a Bologna dall'ex fidanzato, che è stato condannato all’ergastolo in via definitiva. La sorella della vittima ha commentato che si è fatta giustizia.

Tutti e quattro gli imputati nel processo agli hater di Alessandra Matteuzzi, la donna assassinata il 23 agosto 2022 sotto casa a Bologna dall'ex fidanzato Giovanni Padovani, nel frattempo condannato all'ergastolo in via definitiva, sono stati condannati a pene pecuniarie e al risarcimento del danno ai familiari. Erano accusati di diffamazione aggravata per aver offeso la memoria della donna con commenti sui social. I familiari, assistiti dagli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini, avevano denunciato diversi utenti, i filoni di indagine poi erano stati riuniti dopo che alcune persone avevano definito la loro posizione, risarcendo le persone offese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Alessandra Matteuzzi, condannati i quattro hater a processo | La sorella: "È stata fatta giustizia"

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