Condannati gli hater di Liliana Segre | quattro mesi e 1.500 euro di risarcimento

Da tgcom24.mediaset.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Tribunale di Milano ha condannato un utente per commenti offensivi rivolti alla senatrice a vita. La sentenza prevede quattro mesi di reclusione con pena sospesa e un risarcimento di 1500 euro. È la prima condanna a un hater di Liliana Segre, che si è presentato al processo con rito abbreviato. La decisione riguarda un singolo imputato, l’unico a optare per questa modalità giudiziaria.

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È arrivata la prima condanna a un hater della senatrice a vita Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato col rito abbreviato uno degli hater - l'unico che aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato - a 4 mesi di carcere con pena sospesa e a un risarcimento di 1500 euro. Per un altro imputato è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento da versare alla Fondazione Memoriale della Shoah., Da diversi mesi, la senatrice è vittima di insulti e attacchi via social da parte di diversi utenti. Dopo le denunce di Segre, assistita come parte civile dall'avvocato Vincenzo Saponara, è scattata una maxi inchiesta della Procura di Milano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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