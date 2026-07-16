Un politico ha commentato duramente la concessione della grazia a Nicole Minetti, definendola uno scandalo e una macchia sul Quirinale. Ha parlato di uno “scambio politico” e di una decisione che ritiene incomprensibile. Le sue parole sono state pronunciate durante un intervento pubblico, evidenziando la sua opinione negativa sulla decisione presa. Non sono stati forniti dettagli sulla natura del procedimento o sulle motivazioni ufficiali.

“ La grazia a Nicole Minetti è uno scandalo veramente incomprensibile. Non esito a definire che sia una macchia nel comportamento del Quirinale ”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Battitori liberi, su Radio Cusano, dall’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, che commenta con toni indignati la grazia concessa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’ex consigliera regionale lombarda coinvolta nello scandalo Ruby. Alemanno, che ha scontato alcuni mesi di carcere a Rebibbia nell’ambito dell’inchiesta Mafia Capitale, sottolinea: “L’idea che una persona, adottando un bambino, possa ottenere la grazia ed evitare non il carcere, perché la Minetti aveva meno di 4 anni e sarebbe andata in affidamento e in prova, è una follia senza senso “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Alemanno: “Grazia a Minetti? Una macchia sul Quirinale, una follia, uno scandalo”. E parla di “scambio politico”

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