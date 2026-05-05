“Io faccio tante gaffe e quindi mi hanno consigliato argomenti da non affrontare e parole da non dire. Anche se c’è n’è una che non posso non dire perché ha ricevuto 14 candidature e sto parlando del film La grazia di Paolo Sorrentino. C’è qualcuno che suggerisce che quell’indagine giornalistica l’hai fatta tu per far parlare del tuo film, ma so che non è vero”. Con questa battuta di Claudio Bisio il caso del provvedimento di clemenza per Nicole Minetti finisce anche al tradizionale incontro del Quirinale tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i candidati al premio David di Donatello. Lo storico conduttore di Zelig – che conquistò anche l’ Oscar essendo tra i protagonisti di Mediterraneo di Gabriele Salvatores – ha aperto così il suo monologo con una battuta rivolta a Sorrentino.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi hanno detto le parole da non dire. Ma una non posso non dirla, La Grazia”: alla cerimonia del Quirinale l’ironia di Bisio sul caso Minetti

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Senza @fattoquotidiano nessuno avrebbe saputo della grazia a Minetti (e di tutto il resto). L'accidia di chi non si da' pace che le notizie passino sempre di qua è questione nota. Spiace x.com