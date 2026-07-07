Gianni Alemanno ha commentato la decisione di concedere la grazia a Nicole Minetti, definendola uno “scandalo gravissimo”. Ha affermato che questa misura mette in discussione la credibilità delle istituzioni. La dichiarazione è arrivata in seguito alla comunicazione ufficiale del provvedimento. Alemanno ha anche criticato il senso della decisione, senza fornire ulteriori dettagli. La questione ha suscitato reazioni nel dibattito pubblico e tra gli altri esponenti politici.

Gianni Alemanno ha definito la decisione di concedere la grazia a Nicole Minetti “uno scandalo gravissimo”, sostenendo che il provvedimento mini la credibilità dello Stato. L’ex sindaco di Roma ha poi annunciato l’intenzione di chiedere un incontro al ministro della Giustizia Carlo Nordio per discutere della situazione delle carceri italiane e ha commentato anche il quadro politico in vista delle prossime elezioni comunali nella Capitale. Gianni Alemanno contro la grazia a Nicole Minetti La grazia a Nicole Minetti uno "scandalo gravissimo" Alemanno e il problema delle carceri italiane Alemanno sulle comunali a Roma Gianni Alemanno contro la grazia a Nicole Minetti La grazia concessa a Nicole Minetti rappresenta, dunque, secondo Gianni Alemanno, “uno scandalo gravissimo”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Gianni Alemanno tuona contro la grazia a Nicole Minetti, "scandalo gravissimo, non si capisce il senso"

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