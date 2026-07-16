Carlos Alcaraz si è iscritto al torneo di Cincinnati, segnando un passo avanti nel suo percorso di recupero. Tuttavia, il via libera ufficiale per partecipare non è ancora stato dato. L’atleta aveva precedentemente rinunciato al Masters 1000 di Montreal. Per ora, resta in attesa di una conferma definitiva sulla sua presenza nel torneo statunitense.

Un primo segnale, finalmente. Dopo aver rinunciato al Masters 1000 di Montreal, Carlos Alcaraz torna a intravedere il campo. Non c’è ancora niente di ufficiale, ma lo spagnolo compare nell'entry list del Cincinnati Open, in programma dal 13 al 23 agosto, e il torneo dell'Ohio diventa così il principale candidato a ospitare il suo rientro nel circuito dopo mesi di stop. Dopotutto, il sette volte vincitore Slam è il campione in carica, avendo vinto lo scorso anno. La presenza nell'entry list non equivale ancora a una conferma definitiva, ma rappresenta un indizio importante: Cincinnati è, al momento, l'obiettivo fissato dal murciano in vista degli US Open, ultimo Slam dell'anno, dove Alcaraz è anche detentore del titolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Alcaraz, obiettivo Cincinnati. Lo spagnolo si è iscritto, ma manca ancora il via libera definitivo

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