Carlos Alcaraz si sta preparando a tornare in campo dopo un lungo infortunio. Il suo obiettivo principale è partecipare all’ATP Masters 1000 di Cincinnati, che rappresenta il suo primo impegno ufficiale dopo il recupero. La sua presenza nel torneo di Cincinnati è stata annunciata, mentre si attendono conferme sulla sua partecipazione ad altri eventi in Ohio e in altre località. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi di recupero o sulla durata della sua assenza dai campi.

Dopo il lungo infortunio, Carlos Alcaraz si prepara a tornare in campo: l’appuntamento più atteso è Cincinnati, ma occhio anche all’Ohio Carlos Alcaraz punta ufficialmente al rientro in campo nell’ATP Masters 1000 di Cincinnati. Lo spagnolo, che ha deciso di non iscriversi al torneo canadese di Montreal, ha confermato la sua presenza nel tabellone del prestigioso Masters 1000 dell’Ohio. Qui, lo scorso anno, ha trionfato in modo spettacolare e ora proverà a difendere il titolo conquistato. Il rientro di Alcaraz si preannuncia carico di importanti implicazioni per la classifica mondiale. Il numero tre del mondo potrebbe presentarsi all’appuntamento statunitense mantenendo la terza posizione, ma solo a patto che il tedesco Alexander Zverev raggiunga almeno gli ottavi di finale a Montreal. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Alcaraz è pronto al rientro: punta Cincinnati, il programma nei prossimi tornei

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Alcaraz pronto a sorprendere: il polso è guarito!

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