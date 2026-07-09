Alcaraz rinuncia a Montreal la road map prevede il rientro a Cincinnati

Da gazzetta.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Carlos Alcaraz non parteciperà al torneo di Montreal in programma dal 2 al 13 agosto. La sua assenza dalla lista di iscrizione aveva sollevato alcune preoccupazioni, ma il giocatore sta bene e il recupero procede come previsto. La sua prossima tappa sarà il torneo di Cincinnati, dove dovrebbe fare il suo rientro. Nessun problema di salute è stato segnalato, e non ci sono rischi di ulteriori rinunce.

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Nessun allarme, nessun caso. Carlos Alcaraz sta bene e il suo percorso di recupero procede secondo programma, anche se la mancata presenza del suo nome nella entry list dell'Atp 1000 di Montreal (in programma dal 2 al 13 agosto) aveva fatto scattare qualche preoccupazione. Un torneo, tra l'altro, che il sette volte vincitore Slam aveva già saltato lo scorso anno, ma l'infortunio al polso che tiene lontano il fuoriclasse spagnolo ormai da aprile aveva fatto suonare un campanello d'allarme. Tutto normale, invece: dalla Spagna arrivano informazioni rassicuranti sul rientro di Carlos. Domani Alcaraz si sottoporrà a un ultimo controllo medico a Barcellona con il dottor Cotorro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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