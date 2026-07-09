alcaraz rinuncia a montreal la road map prevede il rientro a cincinnati

Notizia in breve

Carlos Alcaraz non parteciperà al torneo di Montreal in programma dal 2 al 13 agosto. La sua assenza dalla lista di iscrizione aveva sollevato alcune preoccupazioni, ma il giocatore sta bene e il recupero procede come previsto. La sua prossima tappa sarà il torneo di Cincinnati, dove dovrebbe fare il suo rientro. Nessun problema di salute è stato segnalato, e non ci sono rischi di ulteriori rinunce.