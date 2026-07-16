Si sono aperti i termini per presentare le domande al bando regionale 'Talenti – Trasferimento delle conoscenze', la misura con cui Regione Lombardia mette a disposizione 7 milioni di euro per sostenere le imprese nel percorso di innovazione attraverso l'inserimento di competenze altamente qualificate. Il provvedimento, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, di concerto con l'assessore all'Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi, punta a rafforzare il collegamento tra il mondo della ricerca e il sistema produttivo, favorendo il trasferimento di conoscenze e tecnologie verso le imprese lombarde. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Al via le domande per il bando 'Talenti – Trasferimento delle conoscenze': 7 milioni alle imprese per attrarre profili qualificati

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