Le imprese cercano personale ma mancano i profili qualificati | ecco i lavori più richiesti ad Arezzo

Il mercato del lavoro nella provincia di Arezzo si distingue per una situazione più stabile rispetto alla media toscana, con un tasso di disoccupazione che si attesta al 2,9% e circa 151mila persone occupate. Nonostante la presenza di molte offerte di lavoro, le imprese trovano difficoltà a reperire profili qualificati. Di conseguenza, si registrano richieste di figure professionali in diversi settori, con particolare attenzione alle competenze specializzate. La domanda di personale varia a seconda delle aree di attività e delle esigenze delle aziende locali.

Il mercato del lavoro aretino mostrare una tenuta superiore alla media toscana, con un tasso di disoccupazione sceso al 2,9% e circa 151mila occupati complessivi. Dietro ai numeri positivi forniti dalla Camera di Commercio, però, emergono trasformazioni profonde che raccontano un sistema. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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