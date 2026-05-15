Imprese e formazione Schifani | Facciamo crescere con investimenti e profili qualificati

Il presidente del Senato ha annunciato un piano che prevede investimenti nelle attività produttive, con l’obiettivo di favorire la crescita economica. Sono previste anche misure di semplificazione delle norme per agevolare le imprese e un rafforzamento della formazione professionale a livello regionale. La formazione sarà rivolta ad adeguare i profili dei lavoratori alle richieste del mercato, puntando a migliorare le competenze e le qualifiche del personale. Le iniziative mirano a sostenere lo sviluppo delle imprese e l’occupazione.

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